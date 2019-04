Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maximilian Buchwald ist beeindruckend am Wort © Helmuth Weichselbraun

Vor Publikum zu sprechen macht mir viel Spaß und ich fühle mich sehr wohl“, sagt Maximilian Buchwald. Der 16-jährige Schüler des Europagymnasiums hat es in der Kategorie Spontanrede ins Finale geschafft. Nach nur fünf Minuten Vorbereitungszeit hat der junge Keutschacher über das Thema Flüchtlinge in der Gesellschaft gesprochen. Politik liegt Buchwald am Herzen. Er hat in der Vergangenheit bereits am Landesfinale der Politischen Bildung teilgenommen und eine Unterschriftenaktion für die Einführung des Wahlfaches Politische Bildung in seiner Schule gestartet. Darüber hinaus engagiert er sich für die Schülerzeitung.