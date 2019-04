41.000 Fahrzeuge pro Tag Das ist der am stärksten befahrene Straßenabschnitt Kärntens

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

41.000 Fahrzeuge sind auf der A2 bei Pörtschach täglich unterwegs © Markus Traussnig

Die A2 Südautobahn bei Pörtschach war im Vorjahr der am stärksten befahrene Straßenabschnitt Kärntens. Das hat eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Asfinag ergeben. Im Schnitt 41.119 Pkw und Lkw waren hier täglich unterwegs. Rechnet man diese Zahl auf das ganze Jahr hoch, so waren 2018 rund 15 Millionen Kraftfahrzeuge in diesem Abschnitt der A2 unterwegs. Der Anteil der Lkw beträgt rund zehn Prozent. Bei Krumpendorf wurden auf der A2 im Schnitt 40.593 Kfz pro Tag gezählt, bei Velden 36.012 und bei Villach 33.865, informiert der VCÖ in einer Aussendung am Montag.