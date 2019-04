Facebook

Wintertag Ostbucht Klagenfurt Dezember 2018 © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Am Sonntag fließen wieder zu kühle Luftmassen in unser Land und ein flaches Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer sorgt zudem für recht feuchte Luftmassen. Deshalb hat es auch die Sonne tagsüber zumeist sehr schwer. Dichte Wolken prägen das Bild und es könnte zunächst sogar gelegentlich etwas regnen oder auf den Bergen schneien. Die Schneefallgrenze liegt zumeist nur knapp über 1000 m Seehöhe. "Es ist auch am Sonntag deutlich zu kalt für die Jahreszeit und auf frühlingshafte Wärme müssen wir zunächst weiterhin warten", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Paternion nur auf Werte nahe +9 Grad.