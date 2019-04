Tipp des Tages Herr und Frau Osterhase am Wörthersee

Am Palmsamstag starten am Pyramidenkogel und erstmals auch in Velden die Ostermärkte mit buntem Programm für Groß und Klein, kulinarischen Köstlichkeiten und Handwerkskunst.

Der Osterhase ist zu Besuch am Pyramidenkogel © Pixelpoint

Auch heuer findet wieder der Ostermarkt am Pyramidenkogel statt, bei dem jede Menge Unterhaltung für die ganze Familie geboten wird. Auf die großen und kleinen Besucher warten Märchenhäuser mit einer Ostereier-Maschine und eine Osterwerkstatt. Erstmals gibt es auch in Velden am Wörthersee einen Ostermarkt. Während auf dem Pyramidenkogel der überdimensionale "Herr Osterhase" mit Späßen und spannenden Geschichten die Kinder erfreuen wird, tritt in Velden "Frau Osterhase" in Aktion. Außerdem gibt es in Velden viele weitere Attraktionen wie "Dimitris Ostercircus", ein Kasperltheater, Osterbasteln und Osterschifffahrten. Auf beiden Märkten findet man zahlreiche Köstlichkeiten, Handwerkskunst und einen Kleintier-Streichelzoo.

Keutschach. Pyramidenkogel.

Velden. Wörthersee-Ufer. Öffnungszeiten: jeweils von 11 bis 17 Uhr am 13. und 14. April sowie von 18. bis 22. April.