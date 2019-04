Tipp des Tages Genussladen eröffnet in Ehrental

Facebook

Schüler mit ihren Produkten © Veranstalter

Das Bildungszentrum Ehrental eröffnet am Donnerstag, ab 15 Uhr den "Ehrentaler Genussladen". In dem Laden wird Selbsterzeugtes, Schönes und Köstliches zum Kauf angeboten. Unter dem Motto "Lernen in der Praxis, für die Praxis" sollen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Kalkulations-, Produktions- und Verkaufswelt bekommen. Die Produkte stammen aus den beiden Fachrichtungen Betriebs- und Haushaltsmanagement sowie Gartenbau. Zu den Produkten zählen unter anderem Hausbrot, Reindling, Würste, Öle, Liköre, dekorative Floristik, Kräuter, Jungpflanzen und Palmbuschen.

Klagenfurt. Bildungszentrum Ehrental, Ehrentalerstraße 117-119. Eröffnung: Donnerstag, 11. April, 15 bis 18 Uhr. Der zweite Verkaufstag ist am 17. Mai geplant.