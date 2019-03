Tipp des Tages Klagenfurter Dom: Literarische Predigten zur Fastenzeit

Facebook

Die Anthologie "Dialog im Dom" wird präsentiert © Veranstalter

Der Kärntner SchriftstellerInnenverband, die Katholische Kirche Kärnten und der Hermagoras Verlag laden zur Buchpräsentation "Dialog im Dom" von Gabriele Russwurm-Biró und Peter Allmaier (Herausgeber). Die Anthologie umfasst 24 literarische Auseinandersetzungen im Rahmen von "Kunst im Dom" mit den Bibelstellen der vier Fastensonntage in den Jahren 2011 bis 2017.

Im Buch sind Beiträge von Fabjan Hafner, Engelbert Obernosterer, Harald Schwinger, Ursula Wiegele, Wolfgang Fercher und Isabella Straub enthalten. Am Sonntag lesen Claudia Rosenwirth-Fendre, Engelbergt Obernosterer und Johanna König.

Bei der Präsentation am Mittwoch sind Alfred Woschitz, Betty Quast und Harald Schwinger dabei.

Infos Klagenfurt. Franziskussaal der Dompfarre (4. Stock): Sonntag, 31. März, Beginn 17 Uhr. – Musilhaus: Mittwoch, 3. April, Beginn 19.30 Uhr.