Sujetbild Fotolia © (c) Marina Lohrbach - Fotolia

Der Steinmetzbetrieb "Marmor & Granit Steinmetz GmbH" ist insolvent. Über den Betrieb in der Hans-Sachs-Straße in Klagenfurt wurde am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Rund 48 Gläubiger und 16 Dienstnehmer sind betroffen. Passiva von 600.000 Euro stehen Aktiva von 173.400 Euro gegenüber, hieß es in einer Aussendung des KSV. Die Schuldnerin plant die Weiterführung des Betriebes sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes.