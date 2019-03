Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Moosburg und Kreggab löschten den Brand © FF Moosburg

Am Sonntag 2019 gegen 12.30 Uhr zündeten zwei 13-jährige Buben in der Gemeinde Moosburg im Freien Sternspritzer an. Durch den starken Wind geriet aufgrund Funkenfluges eine Ackerfläche im Ausmaß von rund 1500 Quadratmeter in Brand.