Das Theater Kukukk lädt zur Aufführung von "Mein Jahr in Trallalabad" von Thilo Reffert. Ein Stück für die ganze Familie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Mein Jahr in Trallalabad" im Jazz-Club © Theater Kukukk

Das Theater Kukukk präsentiert am Sonntag das Stück "Mein Jahr in Trallalabad" von Thilo Reffert. Das künstlerische Team mit Alexander Kuchinka, Sarah Rebecca Kühl, Christina Laas und Michael Kristof-Kranzelbinder erzählt die Geschichte von Emilia, die mit ihren Eltern ein Jahr ins Ausland geht. Einerseits freut sich das Mädchen, andererseits ist so eine Reise auch ganz schön beängstigend - vor allem, wenn man seine besten Freunde zurücklassen muss. Das Stück über Aufbruch und Abschied, Neugier und Angst vor dem Fremden, Mut und Freundschaft ist für alle ab sechs Jahren geeignet.