Die Mitglieder des Vereins Modelleisenbahn Kärnten haben ihr Hobby auf Schiene gebracht. Wer mitspielen will, ist willkommen

Da kommt Freude auf - Max Ausim am Bedienpult der Modelleisenbahnanlage in Köttmannsdorf © elisabeth peutz

Wir spielen“, erklärt Dieter Kleinlercher, „es ließe sich alles automatisch steuern. Aber das macht keinen Spaß“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Modelleisenbahn Kärnten, der an diesem Samstag einer der Fahrdienstleiter der Anlage in Köttmannsdorf ist. In einer ehemaligen Tischlerei haben die Herren, deren große Leidenschaft den kleinen Zügen gilt, ihr Hobby auf Schiene gebracht.

