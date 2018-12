Facebook

Feuerwehreinsatz am Donnerstag gegen 8.43 Uhr in Klagenfurt: Im Keller eines Wohnhauses in Wölfnitz kam es zu einer starken Verrauchung. Ein Ofen hatte laut Berufsfeuerwehr vermutlich durch verunreinigte Feststoffbrenner zu rauchen begonnen. Unter schwerem Atemschutz wurde die Brennkammer ausgeräumt. Das Brandgut wurde im Freien gesichert abgelegt und gelöscht. Die Berufsfeuerwehr stand mit 16 Mann im Einsatz. Auch die FF Wölfnitz war vor Ort.