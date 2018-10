Untreueverdacht gegen ehemalige Leiterin des Bildungshauses St. Georgen. Um jeden Anschein von Befangenheit zu vermeiden, wird nun nicht mehr in Klagenfurt, sondern in Graz ermittelt.

Gegen die ehemalige Leiterin des Bildungshauses wird ermittelt © Bildunghaus/KK

Die Trauer in der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt wird sich in Grenzen halten. Ab sofort ermittelt die StA Graz in der Causa um Andrea Enzinger. Man wolle jeden Anschein von Befangenheit vermeiden, sagt Erich Leitner, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Graz, zu der von seiner Behörde getroffenen Entscheidung.