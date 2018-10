Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Von seinem bewilligten Ausgang war ein 18-jähriger Mann am 7. Oktober nicht in die Justizanstalt Klagenfurt zurückgekehrt. Bei einer Fahndung konnte der Mann schließlich Freitag um 1.30 Uhr von Beamten der Polizeiinspektion St. Peter festgenommen werden. Bei dem Mann wurden ein "Butterfly-Messer" und eine Gasdruck-Pistole sichergestellt. Weitere Erhebungen durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt ergaben, dass der 18-Jährige am Donnerstag gegen 22 Uhr in Klagenfurt einem Taxilenker das Handy und eine geringe Menge Bargeld geraubt haben soll.