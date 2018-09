Facebook

Großeinsatz der Finanzpolizei am Donnerstag in Klagenfurt © KLZ

Punkt 13.45 Uhr wurde am Donnerstag zugeschlagen: 58 Beamte aller zuständigen Behörden haben zeitgleich sechs Spiellokale in der Klagenfurter Innenstadt kontrolliert. „Wir haben einen Monat lang vorbereitet. Es war die größte Razzia jemals in Kärnten und die erste, bei der alle zuständigen Behörden gemeinsam im Einsatz standen“, berichtet Rigobert Rainer, Leiter der Finanzpolizei in Kärnten und Steiermark.

