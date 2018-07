Großprojekt Kärntner bauen im Herzen von Laibach

Die Unternehmen RM Bauträger GmbH und EWO GmbH mit Sitz in Klagenfurt haben um 25 Millionen Euro mitten in Laibach ein Grundstück ersteigert und wollen dort in den kommenden Jahren Einkaufszentrum, Wohnungen und Büros errichten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Projekt der Klagenfurter Bauträger in Laibach © KK

Die Kärntner Unternehmen RM Bauträger GmbH und EWO GmbH mit Sitz in Klagenfurt haben Laibach den Komplex „Toba(c)na mesto“ – eine ehemalige Tabakfabrik – um 25 Millionen Euro ersteigert. Die Kaufverträge wurden am vergangenen Freitag unterzeichnet. "Es war ein Glücksfall, dass wir den Komplex in bester Lage mitten in der Altstadt von Laibach ersteigern konnten", sagt Geschäftsführer Jakob Miklau, der in Kooperation mit Investoren Wohnungsprojekte in Österreich und Deutschland umsetzt.