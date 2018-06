Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Die leidenschaftlichen Köche Hannes Müller und Martin Nuart präsentieren in ihrem neuen Kochbuch ihre besten Rezepte und zeigen, was ihnen sonst noch wichtig ist.

Hubert Krenn, Barbara van Melle, Hannes Müller, Martin Nuart bei der Präsentation von „Lebensmittelpunkt Weißensee“ in Klagenfurt © WILLI PLESCHBERGER

Der Drei-Haubenkoch Hannes Müller und sein Küchenchef Martin Nuart präsentierten ihr Kochbuch „Lebensmittelpunkt Weißensee“ in der Buchhandlung Heyn in Klagenfurt. Das von Fotograf Ferdinand Neumüller bebilderte 224-Seiten-Buch ist im Verlag von Hubert Krenn erschienen. Die Autoren setzen auf regionale, fair und biologisch produzierte Lebensmittel als Rezeptgrundlagen für ihre Küche des Genießerhotels „Die Forelle“, das Müller erfolgreich am Weißensee zum Gourmettempel heranreifen ließ.