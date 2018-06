Facebook

© (c) Rudi Schneeberger/KK

Der mit 100 Meter weltweit höchste, aus Holz errichtete Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel in Kärnten feiert am Dienstag, dem 19. Juni, seinen fünften Geburtstag. Das durch seine elliptische Form beeindruckende Bauwerk zwischen dem Wörthersee und dem Keutschacher See war am 19. Juni 2013 eröffnet worden und hat bisher 1,6 Millionen Besucher begeistert, rund 450.000 haben für den Abstieg die Rutsche aus 52 Metern Höhe gewählt.