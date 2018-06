Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Büroräumlichkeiten in Klagenfurt waren in der Nacht auf Mittwoch Ziel von Einbrechern.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einbrecher stahlen auch einen Fotoapparat (Sujetbild) © Fohringer

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch in Büroräumlichkeiten in Klagenfurt ein. Die Täter stahlen einen Fotoapparat und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.