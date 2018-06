Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Am Samstag, 16. Juni, findet in Keutschach das "Kärntner Welterbe-Fest" statt. Es gibt ein umfangreiches Kinderprogramm.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© kuratorium/pfahlbauten/rausch

Wieder ganz im Zeichen der Steinzeit steht am Samstag, dem 16. Juni, die Pyramidenkogel-Gemeinde Keutschach am See beim Unesco-Welterbe-Fest im Schlosspark. Dabei werden die Besucher Spannendes aus der Zeit vor rund 6000 Jahren erfahren, es werden Fundstücke und Arbeitsmethoden unserer Vorfahren gezeigt, zusätzlich gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm mit Töpfern, dem Bau von „steinzeitlichen“ Musikinstrumenten, Malen unter Wasser, einer Malstation und einem Lauf zwischen 111 Pfählen.