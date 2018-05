Facebook

Im Hinterhof der BKS Bank entsteht ein Wohnpark © Just

An Baukränen wird es in den nächsten Jahren rund um den St. Veiter Ring nicht mangeln. Die Wertbau Errichtungs GmbH wird ab Herbst in der Morogasse 56 Wohnungen bauen. Auf dem so genannten Kucherhof-Areal der Landwirtschaftskammer – eine 22.000 Quadratmeter große Fläche – werden die Klagenfurter Bauentwickler Günther Kollitsch und Peter Jaritz Büros und Wohnungen errichten. Und nun kommt eine weitere Baustelle im Hinterhof der BKS dazu. „Zu Beginn stand die Frage, wie wir die Parkierung hier verdichten können“, sagt Architekt Christian Halm. Geworden ist es dann ein weit umfassenderes Projekt. Denn die Autoabstellplätze hat man kurzerhand in zwei unterirdische Ebenen verlegt und wird oberirdisch für einen modernen Wohnbau sorgen. Das besondere daran: „23 der 50 Mietwohnungen werden als betreubares Wohnen eingerichtet werden“, sagt Hertha Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank. Die nötigen medizinischen und pflegetechnischen Betreuungsleistungen kann man beim Hilfswerk buchen. „Grundsätzlich bleiben die Menschen, die hier einziehen wollen, aber weitgehend selbstständig“, sagt Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler. Mit dem nahen Stadtkern, einem barrierefreien Einkaufszentrum und kulturellem Angebot wie dem Stadttheater in Gehnähe wäre der Standort „bestens geeignet für Senioren, die aktiv bleiben wollen.“ In Summe wird die BKS Bank zehn Millionen Euro in das Projekt investieren. „Umsetzen werden wir die Maßnahmen mit Kärntner Unternehmen, die allesamt schon unsere Kunden sind“, sagt Stockbauer. Zwei Gebäude gegenüber der Bank wurden bereits saniert Foto © Cik Überhaupt hat sich die BKS Bank in den letzten Jahren massiv in der Immobilien-Finanzierung eingebracht. Die Gesellschaften von Investor Franz Peter Orasch gehören ebenso zu den Kunden wie das Bauunternehmen Kollitsch. Dass der Markt in Kärnten überhitzen könnte, fürchtet Stockbauer aber nicht. „Wenn man den Vergleich mit Wien hat, sind wir immer noch günstig. Und wenn mehr gebaut wird, bleiben die Wohnungen auch leistbar“, sagt die Bankerin.

