Mehr als 40 Jahre ist es her, dass sich Michaela Privasnig und ihr Ehemann Andreas bei einem Fest in Klagenfurt kennengelernt haben. Von Beginn an unterstützte die 56-Jährige, sie war zuvor im Lebensmittelhandel tätig, ihren Ehemann tatkräftig am Petekhof. Auch bei seiner Entscheidung, von der Milchwirtschaft in die Angusrinderzucht zu wechseln. Das war vor etwa 25 Jahren. Heute verkauft das Ehepaar eine Bandbreite von Steakvariationen vom Rind sowie Speck und Salami vom Schwein.