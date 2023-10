Das Aquarium am Villacher Ring 37 in Klagenfurt zählt seit Anfang des Jahres zu den Coworking-Spaces im Land, in denen Berufstätige aus unterschiedlichen Branchen an einem Arbeitsplatz zusammenkommen. Andrea Auer di Gaspero, Miteigentümerin des Gebäudes, entschied sich zusammen mit Freundin Stella Aspernig dazu, im leerstehenden Keller ein Party-Fitnessstudio zu errichten. Seit wenigen Wochen ist der "Kitty Club" geöffnet und bringt das Disco-Cycling in die Kärntner Landeshauptstadt.



Workout mit Club-Feeling

Mit bunten Lichtern und motivierender Musik sollen sowohl Hobbyradler als auch Triathleten ins Schwitzen gebracht werden. Je nach Musikpräferenz können Gruppenworkouts bei fünf unterschiedlichen Trainerinnen gebucht werden. Widerstands- und Intensitätsregler an den Fahrrädern ermöglichen eine individuelle Belastung. Dies ist laut Auer di Gaspero nur einer der vielen Vorteile, die diese Sportart bietet: "Beim Radfahren im Stand sind keine Vorkenntnisse notwendig und die Gelenke werden nicht belastet, weshalb auch ältere Personen diesen Sport problemlos betreiben können." Derzeit werden fünf Sportkurse in der Woche angeboten, in Zukunft sind drei am Tag vorgesehen. Eine Einzelstunde kostet 18 Euro.

Sportsfreundinnen mit Businessplan

Seit vielen Jahren pflegen die Geschäftsführerinnen Andrea Auer di Gaspero und Stella Aspernig eine enge Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich im Gymnasium, nach dem Schulabschluss haben sich die Wege jedoch getrennt. "Mit der Zeit hat man sich einfach aus den Augen verloren. Dadurch, dass unsere Kinder nun beide in denselben Kindergarten gehen, haben wir uns mehr oder weniger durch Zufall wieder gefunden", sagt Auer di Gaspero.

Letztlich war es die gemeinsame Leidenschaft zum Sport, die die beiden zum Geschäftskonzept führte. Während die zweifache Mutter begeisterte Läuferin ist und sich um das Marketing kümmert, verbringt Geschäftspartnerin Stella Aspernig viel Zeit mit Yoga und ist für die Trainingsgestaltung der Gruppenworkouts zuständig.