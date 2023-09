Viele fragende Gesichter am Heiligengeistplatz. Die Fahr- und Zeitpläne der Busse werden an den Haltestellen genauestens studiert. "Ich bin noch ein wenig verloren", sagt Carla Torres. Die vierfache Mutter wartet am Montag kurz nach 7 Uhr am Knotenpunkt des Klagenfurter Öffi-Netzes auf den Bus Richtung Feldkirchnerstraße. Noch braucht sie Zeit, bis sie wieder den Überblick über die Verbindungen hat.