"Geschäftsbetrieb dauerhaft geschlossen" prangt auf der Tür des bekannten Fotografie-Fachgeschäfts "Foto Horst" in der Domgasse 19 in Klagenfurt. Wie ein Blick in das Gewerbeinformationssystem zeigt, hat Inhaber Christian Wurzer bereits am 27. Juni seine Gewerbeberechtigung zurückgelegt. Er hatte das Geschäft, in dem er bereits zuvor als Mitarbeiter tätig war, 2016 übernommen.