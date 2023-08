Ruheoase oder ein Ort für Feste und Events? So richtig einig wurde sich die Klagenfurter Stadtregierung in den vergangenen Jahren nicht, wenn es darum ging, wie die Zukunft des Klagenfurter Lendhafens aussehen soll. Um dem Bereich in der Innenstadt Leben einzuhauchen, stellte die Stadt vergangenes Jahr den Lendmarkt auf die Beine.