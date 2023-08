Weihnachten im August? Das klingt eigenartig, war am Donnerstag in der Cine City in Klagenfurt aber Realität. Mehr als zwei Jahre nach dem geplanten Erscheinungsdatum konnte endlich die Weltpremiere des Kinofilms "Operation White Christmas" gefeiert werden. Regisseur Flo Lackner freute sich besonders: "Es ist für mich so besonders, diesen Abend erleben zu dürfen und ich bin allen, die dies ermöglicht haben, unglaublich dankbar." Besonders froh sei er, dass die Witze und Pointen gut beim Publikum angekommen seien, denn er selbst bezeichnet sich nämlich als "keinen witzigen Menschen".