Pinke Toiletten und eine Bar, die aussieht wie ein Kiosk. Mit einer farbenfrohen Einrichtung und einem bunten Mix aus Events möchte das "Fr!tz" das Klagenfurter Nachtleben auffrischen. Am 9. September öffnet der neu gegründete Club seine Pforten, ab Oktober im regelmäßigen Betrieb.

"Ich möchte die Clubszene in Klagenfurt erweitern. Nicht nur Schüler, sondern auch Studenten und junge Erwachsene sollen in der Stadt einen Ort zum Feiern haben", sagt Samuel Hérault (25), Betreiber des Clubs. Der gebürtige Münchner, er studiert Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Klagenfurt, kennt sich gut in der Klagenfurter Nachtszene aus. Im Februar haben er und sein Team das frühere "Stereo" am Viktringer Ring 39 übernommen und ihn im März als "Im Süden"-Club neu eröffnet. Nach der Sommerpause wird der Nachtclub im September zum "Fr!tz". Der Grund dafür sind interne Umstrukturierungen.

Inspiriert von der Reeperbahn

Für sein Projekt hat sich Hérault eine komplette Umgestaltung des Innenbereiches vorgenommen. Mit knalligen Farben und bunten Lichtern wird den dunklen Räumlichkeiten im Innenbereich Farbe verliehen. Das Highlight: eine Bar im Stil von einem Kiosk, dekoriert mit Neonlichtern und große Schriftzügen. Anstatt von leeren Gläsern stehen Zigaretten und Getränkeflaschen an den Regalen, die wie im Supermarkt erworben werden können. Die Inspiration dafür holte sich der 25-Jährige aus seinem Heimatland: "Über eine Dokumentation wurde ich auf den Penny-Markt auf der Reeperbahn in Hamburg aufmerksam. Die bunten Farben und Neonlichter haben mich begeistert."

Um möglichst viele Leute zu erreichen, soll Musik aus allen Genres gespielt werden. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat werden Hits aus den letzten drei Jahrzehnten gespielt, immer mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Zwei DJs, sie sind Teil des 20-köpfigen Mitarbeiterteams, legen auf und sind Freunde von Hérault. "Ich kenne die beiden noch von früher, als sie hinter der Theke im 'Im Süden' standen. In ihrer Freizeit haben sie sich das Auflegen selbst beigebracht und sind jetzt wirklich gut darin." Zusätzlich zum DJ-Team treten regelmäßig verschiedene Acts auf, wie zum Beispiel DJane Anna Ullrich. Karten können sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse erworben werden.