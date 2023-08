Wassermengen fließen auf den Fahrradwegen, Ackerfelder stehen unter Wasser. Das mehrtägige Unwetter der letzten Woche verursachte immense Schäden, viele davon sind irreparabel. Besonders hart getroffen hat es Poppichl in der Gemeinde Maria Saal. Am Sonntagnachmittag wurden Bewohner von sieben Häusern nahe der Tessendorfer Straße evakuiert, nur wenige persönliche Gegenstände konnten in Sicherheit gebracht werden.