Stammkunden wissen es bereits: der Hofladen Feschnig beim Geflügelhof Wolin wird am 5. August geschlossen. Aber nur vorübergehend. Mit September soll die Institution am Fuße des Spittalbergs in Klagenfurt wieder eröffnen. Die Zeit dazwischen nutzt Neo-Pächter Gernot Oswald für umfangreiche Umbauarbeiten. 45.000 Euro investiert er in das 40 Quadratmeter große Geschäftslokal, in dem künftig ausschließlich Produkte von Direktvermarktern vermarktet werden. Das Sortiment umfasst von Nudeln, über Öle, Butter, Eier, Mehle, Fleisch bis hin zum Reis (aus der Steiermark) ein großes Spektrum an Lebensmitteln aus konventioneller und biologischer Landwirtschaft.