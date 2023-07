Nur ein paar Autominuten vom bekanntesten Wahrzeichen des Wörthersees entfernt, schlägt das Herz eines jeden Buschenschank-Liebhabers höher. Stefan Buchsbaum betreibt gemeinsam mit Partnerin Christina Trattnig die "Buschenschenke Buchsbaum" in Linden, kurz vor dem Pyramidenkogel. Das Besondere: Obwohl beide erst Mitte 20 sind, betreiben sie sowohl Hof als auch die Gaststätte selbst - natürlich mit Unterstützung der Eltern. Im Sommer beschäftigen sie außerdem Praktikanten von landwirtschaftlichen Fachschulen. Schon seit 1984 verköstigt man die Gäste mit regionalen Produkten - mittlerweile befindet sich die Buschenschenke in zweiter, und der Hof in vierter Generation im Familienbesitz. "Ich bin mit dem Betrieb aufgewachsen und habe dann mit 18 Jahren die Pacht übernommen. Ich habe mich dazu bereit gefühlt und wollte das auch immer machen", erzählt der 25-Jährige. Schon nachmittags machen viele Wanderer und Radfahrer einen Zwischenstopp bei der Buschenschenke.