Die Klagenfurterin Dagmar Cechak präsentierte dieser Tage ihren ersten Krimi. In "Hörst du nicht die Hilfeschreie" ermittelt der schwerhörige Kommissar Theo Fischer erstmals gemeinsam mit der frechen und unkonventionellen Flora Liebkind. Schauplatz des mörderischen Treibens ist eben der Klagenfurter Raum. "Der Krimi greift Jugendproblematiken wie beispielsweise Mobbing, Drogen und auch das Ausländerthema auf", gewährt die 68-Jährige Einblicke in ihr Buch, das im Hermagoras-Verlag erschienen ist. Das ungleiche Ermittlerduo hat so seine Schwierigkeiten mit der Zusammenarbeit, doch in einem sind sie sich einig, der Mörder muss zur Strecke gebracht werden. "Die Spannung bleibt bis zuletzt", ist sich die Autorin sicher.