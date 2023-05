Der erinnert etwas an jenen aufsehenerregenden Unfall im Vorjahr, als ein deutscher Urlauber mit seinem Motorboot auf der Schlangeninsel "strandete". Am Donnerstag ist es am Wörthersee erneut zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit ist mit seinem Motorboot auf Höhe Auen gegen einen Holzsteg gekracht. Laut eigenen Angaben ist der Mann am Steuer eingeschlafen.

Der Lenker wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Motorboot und am Holzsteg entstand erheblicher Sachschaden. Das Motorboot wurde von den Feuerwehren geborgen und die ausgetretenen Flüssigkeiten gebunden.