Jetzt ist alles unter Dach und Fach. Die ÖVP hat Dienstagnachmittag parteiintern die letzten personellen Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt: Markus Malle bleibt so wie erwartet Klubobmann im Landtag (seit 2018), sein (neuer) Stellvertreter wird Hannes Mak, Bürgermeister von Gallizien, der in seine zweite Landtagsperiode geht.

Drei Frauen und ein Mann

Entschieden wurde auch, dass mit Sandra Lassnig, Gemeindevorständin in Liebenfels, eine Frau das ÖVP-Mandat im Bundesrat besetzt. Es wurde bei der Landtagswahl am 5. März von der ÖVP neu gewonnen (die SPÖ hat einen Bundesrat-Sitz verloren, stellt nur noch zwei Mandatare.) Damit sind künftig drei Frauen aus Kärnten in der Länderkammer in Wien präsent, die ihren Sitz im Parlament hat: Für die FPÖ zieht Isabella Theuermann (auch Stadträtin in Wolfsberg) ein, für die SPÖ Claudia Arpa (bisher Landtagsabgeordnete). Und ebenso Manfred Mertel (Gemeinderat in Klagenfurt) als SPÖ-Pensionistenvertreter.

Im Landtag selbst ist der Frauenanteil deutlich geringer: Nur sechs der gesamt 36 Abgeordneten sind weiblich.

Kärntnerin wird Präsidentin

Arpa steht eine große Aufgabe bevor. Wenn Kärnten im zweiten Halbjahr 2023 turnusmäßig die Präsidentschaft in der Länderkammer übernimmt, dann wird Arpa (als Vertreterin der stärksten Landtagsfraktion in Kärnten) für ein halbes Jahr Bundesratspräsidentin. Der Bundesrat ist neben dem Nationalrat die zweite Kammer des österreichischen Parlaments. Er ist der Vertretungskörper der Bundesländer auf Bundesebene.