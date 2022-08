Seit 2013 hat der gebürtige Inder, Bilbao Khera, die Organisation für den Flohmarkt am Metro-Parkplatz in der Görtschitztalstraße 22 in Klagenfurt über. Mittlerweile lässt sich der samstags und sonn- bzw. feiertags- stattfindende Flohmarkt als größter seiner Art in Kärnten bezeichnen: "Angefangen hat alles mit fünf bis zehn Ständen, jetzt liegen wir bei durchschnittlich 100 bis 150 pro Veranstaltungstag", erzählt Khera zufrieden. Ein großer Vorteil des Areals ist der weitläufige, überdachte Außenbereich, der es zulässt, unabhängig von jeder Wetterlage, den Flohmarkt stattfinden zu lassen.