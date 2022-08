Die Liebe zur Musik ist Lukas Werkl sprichwörtlich in die Wiege gelegt worden. Großvater Josef und Papa Andreas waren beide im Chor aktiv. "Gesungen, musiziert und gespielt wurde bei uns in der Familie zu jedem Anlass", blickt der heute 23-jährige Klagenfurter in seine Kindheit zurück. Es lag daher nahe, dass Lukas Werkl das Erbe in Noten antritt. Er besuchte den musischen Zweig des Gymnasiums in Viktring. Dort wurde er in die Geheimnisse des Dirigierens und des Chorleitens eingeweiht. Im Alter von 15 Jahren war der Schüler dann erstmals bei einem Konzert der Militärmusik Kärnten dabei und war von Anfang an Feuer und Flamme dieser Musikrichtung.