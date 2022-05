"Zum Glück fährt man nach Moosburg", erklärt Bürgermeister Herbert Gaggl begeistert. Moosburg ist nämlich die erste Glücksgemeinde in Österreich. Der Verein zumglueck.jetzt bietet in diesem Jahr eine Reihe von Seminaren und Workshops in Moosburg, die wohltuend für Körper und Seele sind und dabei helfen sollen, das wahre Glück zu finden, das in einem selbst schlummert.