Direktorposten im Bischöflichen Seelsorgeamt muss neu besetzt werden. Anna Hennersperger, die die erste Frau in dieser Funktion war, wird in die Pension verabschiedet.

Bischof Josef Marketz muss jetzt entscheiden, wer Anna Hennersperger als Direktorin des Bischöflichen Seelsorgeamtes nachfolgt © KLZ/Weichselbraun

In der katholischen Kirche Kärnten wird demnächst eine weitere bedeutende Zentralstelle besetzt. Bischof Josef Marketz verabschiedet am Mittwoch die bisherige Leiterin des Bischöflichen Seelsorgeamtes, Anna Hennersperger, im Rahmen eines Gottesdienstes. Sie geht mit 1. September in Pension. Die promovierte Pastoraltheologin aus Bayern war die erste Frau in Kärnten in dieser Funktion. Sie folgte 2014 Marketz als Seelsorgeamts-Direktorin nach, weil dieser Caritas-Direktor wurde.