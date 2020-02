Kleine Zeitung +

Boris Podrecca ist 80 Ein Kosmopolit und Meister des Details

Er gestaltete den Neuen Platz in Klagenfurt und entwarf außergewöhnliche Bauten wie die Wiener Städtische-Zentrale in Graz. Eine Schau im Wiener Ringturm würdigt den großen Architekten Boris Podrecca, der am 30. Jänner 80 Jahre alt wurde.