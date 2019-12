Facebook

In neuer ÖVP-Funktion: Susi Hager © Gleis

Mit der Juristin Susi Hager (40) hat die die Kärntner ÖVP jetzt eine neue Landesparteisekretärin. Sie folgt in dieser Funktion Sebastian Schuschnig nach, der im Mai Landesrat wurde (und auf Ulrich Zafoschnig folgte). Im Landesparteivorstand wurde das am Montag einstimmig beschlossen, wie Parteichef Martin Gruber informierte. "Susi Hager ist als starke Frau die perfekte Besetzung", so Gruber. Hager ist wie davor Schuschnig auch Teilzeit-Parteisekretärin.