Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pfeifenberger blieb stets bei seiner Argumentation, er habe für die Hypo Leistung erbracht © APA/Gert Eggenberger

Als er im November 2018 vor Gericht stand, erklärte Karl Pfeifenberger, ehemaliger Finanzreferent und Landeshauptmannstellvertreter unter Jörg Haider, noch wortreich welche Bioenergie-Projekte er für die Hypo in den Jahren 2005 und 2006 entwickelte. Wie berichtet, bekam Pfeifenberger nach seinem Ausstieg aus der Politik einen Vertrag mit einer Gage von 540.000 Euro von der Hypo zugeschanzt – unterzeichnet einzig von Wolfgang Kulterer, vorbei an allen Gremien. Am Landesgericht Klagenfurt wurde Pfeifenberger im Vorjahr zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, vier davon unbedingt, verurteilt, er meldete sogleich Berufung an.