Gold für Milliardärin Heidi Goess-Horten erhielt den Kärntner Landesorden

Der Verleihung fand Freitag im Spiegelsaal der Landesregierung statt © APA/GERT EGGENBERGER

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung ist am Freitagnachmittag der Kärntner Landesorden in Gold an Heidi Goess-Horten verliehen worden. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Milliardärin in den Bereichen Medizin, Sport und Tierschutz. Die Kärntner Landesregierung hatte die Verleihung des Ordens einstimmig beschlossen.