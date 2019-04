"For Forest"-Projekt"Stadiongärtner" Enzo Enea: „Ein Wald ist mehr als ein Freizeitpark“

"For Forest"-Projekt

Bepflanzt das Klagenfurter Stadion für das Projekt "For Forest": Enzo Enea (54) © Enea GmbH

Er ist der Star unter den Gärtnern: Enzo Enea (54), Schweizer Landschaftsarchitekt, plante nicht nur den Garten von Tina Turner und beriet den britischen Prinz Charles und andere Prominente, er schuf auf seinem Firmengelände am Ufer des Zürichsees in einem 75.000 Quadratmeter großen Park auch ein Baummuseum. Hier pflegt er seine Leidenschaft fürs Bäume-Sammeln – rund 25 Arten aus unserer Klimazone kann man beim Durchspazieren sehen. Einige mehr als 100-jährige Bäume sind auch darunter, so etwa ein 130 Jahre alter Rotahorn oder eine 80 Jahre alte Tulpen-Magnolie. Skulpturen zeitgenössischer Künstler bereichern dieses einmalige Freilichtmuseum.