Facebook-Seite des Attentäter von Christchurch zeigen auch Schnappschüsse aus Kärnten. In Friesach ist man überrascht und schockiert.

Die gelöschte Facebook-Seite wurde rekonstruiert © Screenshot

Auf seiner Tour durch Europa ist der Mann, der am 15. März bei Anschlägen in Neuseeland auf zwei Moscheen ein Massaker mit 50 Todesopfern anrichtete, auch nach Österreich gekommen. Laut seinen Aufzeichnungen in Sozialen Medien besuchte er die Kärntner Städte Klagenfurt und Friesach. Auf den mittlerweile rekonstruierten Bildern sind der Wappensaal im Landhaus und eine Aufnahme der Altstadt von Friesach zu sehen.