Mitglieder der Bischofskonferenz anlässlich der Frühjahrsvollversammlung © APA/HANS PUNZ

Der Opferschutz, also die Missbrauchsfälle innerhalb der Katholischen Kirche, stehen ganz oben auf der Agenda der Österreichischen Bischofskonferenz, die am Montag ihre Frühjahrsvollversammlung in Reichenau an der Rax mit dem traditionellen Fototermin aufnahm. Aber auch die Apostolische Visitation in der Diözese Gurk wird ein "wichtiges Moment" der Beratungen, betonte Kardinal Christoph Schönborn.