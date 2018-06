Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Betrüger wollten 54.800 Euro von Pensionisten

Ein 96-jähriger Pensionist aus Klagenfurt wurde von der Firma "Europa Win AG" aus Hamburg telefonisch sowie per Brief kontaktiert. Es wurde versucht, dem Opfer 54.800 Euro zu entlocken. Ihm wurde, nach Bezahlung des Betrages , ein Gewinn in der Höhe von 548.000 Euro versprochen.