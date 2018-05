Kleine Zeitung +

Klagenfurt Bischof Schwarz verabschiedet sich am 24. Juni aus Kärnten

Der designierte Bischof von St. Pölten, Alois Schwarz, verabschiedet sich am 24. Juni mit einem Dankgottesdienst von der Diözese Gurk-Klagenfurt. Er wird am 1. Juli sein Amt in Niederösterreich antreten.