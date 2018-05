Grafenstein Auto landete im Straßengraben

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Für Behinderungen im Frühverkehr Richtung Klagenfurt hat Donnerstag ein Unfall in Grafenstein gesorgt. Feuerwehr musste Fahrzeug bergen, verletzt wurde niemand.

Das Auto kam auf der Fahrerseite zum Liegen © FF Grafenstein

Im Frühverkehr in Richtung Klagenfurt hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Ein Fahrzeug war von der Grafensteiner Straße L107 abgekommen und seitlich auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr Grafenstein mit der Seilwinde aus dem Graben gezogen werden. Die Polizei regelte in der Zwischenzeit den Verkehr. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.