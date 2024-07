Bereits ihr halbes Leben tanzt Josefine Fabian aus Klagenfurt. Vor 40 Jahren hat sie die Geburtsstunde des gemeinnützigen Vereins für Seniorentanz in Kärnten, der heute „Tanzen ab der Lebensmitte“ heißt, miterlebt. „Ich bin Gründungsmitglied und stamme aus der ersten Tanzleitergeneration. Das Tanzen ist ein Teil meiner Biografie, mein Lebenselixier“, erzählt die 79-Jährige. Damals war Josefine Fabian in der Pfarre Spittal im Sozialausschuss engagiert, dort hat sie mit einem Seniorennachmittag angefangen. Es wurde gebastelt, gesungen, gelesen und vieles mehr. Vor gut 40 Jahren hat das Altenreferat der Caritas Kärnten ein Rundschreiben zu den Pfarren ausgegeben, ob jemand Interesse am Seniorentanz hätte. „Ich habe es mir angesehen und war sofort begeistert“, erinnert sich die Tanzleiterin zurück und erzählt weiter: „Seniorentanz ist einzigartig, es sorgt für neue Lebensqualität. Jeder Tanz hat eine Geschichte, jeder Tanz hat etwas zu erzählen.“