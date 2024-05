Viele glückliche Gesichter gibt es momentan in der St. Veiter Straße 31 zu finden. 27 Millionen Euro mehr konnten die Stadtwerke Klagenfurt (STW) 2023 im Vergleich zum Vorjahr umsetzen, was sich in einem konzernweiten Umsatz von 415 Millionen Euro niederschlägt. Auch der Gewinn wuchs von zwölf auf 26 Millionen Euro. Eine Konzernbilanz, die die Führungsriege als Kursbestätigung interpretiert.