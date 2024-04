22246 gelbe, 89 gelb-rote und 115 rote Karten – das ist die Bilanz, auf die Christof Leitner in seiner Karriere als Fußballschiedsrichter zurückblickt. Am Sonntag steht der 35-Jährige als Schiri zum bereits 1000. Mal in Köttmannsdorf am grünen Rasen. Um 15 Uhr empfängt die Elf von Trainer Alexander Suppantschitsch den ATUS Ferlach mit Trainer Mario Verdel und kämpft um wertvolle Punkte in der Kärntner Liga. „Lustigerweise hatte ich bei meinem ersten Spiel als Schiedsrichter die gleichen Gegner“, blickt Leitner auf den 28. September 2006 zurück. Damals empfing die U12 aus Ferlach die Alterskollegen aus Köttmannsdorf. „Das Spiel endete mit einem 5:4“, erinnert sich Leitner genau.